Подмосковных перевозчиков оштрафовали на 5,5 миллиона рублей

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья оштрафовало в общей сложности на 5,5 миллиона рублей перевозчиков общественного транспорта, которые систематически нарушают требования по предоставлению данных в региональную навигационно-информационную систему (РНИС) о маршрутах и расписании транспортных средств, говорится в пресс-релизе ведомства.

"В соответствии с областным законодательством передача мониторинговой информации в РНИС является обязательной для всех областных перевозчиков. Согласно Кодексу об административных правонарушениях Московской области, к перевозчикам, которые не предоставляют необходимую информацию, применяются взыскания в виде штрафов на сумму от 70 тысяч до 300 тысяч рублей, а также отзыва свидетельства", — отмечает ведомство.

Сообщается, что с конца июля по середину сентября в отношении перевозчиков возбуждено 155 дел об административных нарушениях, из них по 55 уже вынесены постановления. Общая сумма штрафов составила более 5,5 миллиона рублей.