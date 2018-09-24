Подмосковных перевозчиков оштрафовали на 5,5 миллиона рублей

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья оштрафовало в общей сложности на 5,5 миллиона рублей перевозчиков общественного транспорта, которые систематически нарушают требования по предоставлению данных в региональную навигационно-информационную систему (РНИС) о маршрутах и расписании транспортных средств, говорится в пресс-релизе ведомства.
Сообщается, что с конца июля по середину сентября в отношении перевозчиков возбуждено 155 дел об административных нарушениях, из них по 55 уже вынесены постановления. Общая сумма штрафов составила более 5,5 миллиона рублей.