В городском округе Подольск откроют новый дом культуры

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В воскресенье, 23 сентября, в поселке Быково городского округа Подольск пройдет церемония открытия нового сельского дома культуры (ДК) площадью пять тысяч квадратных метров, говорится на сайте администрации муниципалитета.

"Дом культуры "Быково" возведен с учетом всех современных требований и технологий. Здание имеет сложную криволинейную форму в стиле хай-тек, которая позволяет максимально функционально использовать пространство", — отмечается в сообщении.

Старый дом культуры функционировал с 1961 года, подчеркивает администрация, здание нуждалось в реновации. Так как ДК пользовался большой популярностью, было принято решение о возведении нового современного объекта.