Начался второй этап строительства мусоросжигательного завода в Подмосковье

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Второй этап строительства мусоросжигательного завода около деревни Свистягино Воскресенского района стартовал. К 2021 году первый мусоросжигающий завод в Подмосковье начнет перерабатывать 800 тысяч тонн отходов в год, сообщает телеканал "360". Строительство ведет компания "РТ-Инвест".

На втором этапе строительства завода основную часть производства — бункерное отделение — полностью изолируют с помощью заливки.

По словам генерального директора "РТ-Инвест" Андрея Шипелова, все подмосковные отходы сначала будут собираться по раздельной технологии, потом пройдут промышленную сортировку, в результате которой отсеются экономически невостребованные вторичным оборотом фракции, затем эти фракции поступят на мусоросжигательный завод, где в результате их уничтожения будет получена электроэнергия. Согласно плану в Московской области появится четыре таких производства.

После переработки от мусора не останется ничего, даже запаха. Это стало возможным благодаря трехступенчатой японско-швейцарской технологии Hitachi Zosen Inova.

Строительство завода контролируется японскими специалистами — создателями уникальной технологии переработки отходов. Председатель совета директоров Hitachi Zosen Corporation Михи Кувахара доволен тем, как идет процесс возведения производства.

"То, что я сегодня увидел, мне очень понравилось. Наши инженеры будут приезжать и следить за ходом строительства", — пообещал Михи Кувахара.

Согласно технологии машина с мусором будет заезжать на завод и выгружать на раскаленные решетки отсортированные отходы, которые сгорят при температуре в 1,2 тысячи градусов. Производимый при этом пар почти безвреден. Затем этот пар превращается в энергию в высокомощных турбинах.

Открытие мусоросжигательного завода в Воскресенске запланировано на 2021 год. Еще три подобных производства в Подмосковье появятся благодаря этой же компании — "РТ-Инвест". Всего эти предприятия смогут обрабатывать 2,8 миллиона тысяч тонн мусора в год.

В Подмосковье активно внедряется система раздельного сбора мусора. В Зарайске и Серебряных прудах уже появились комплексы по сортировке отходов. Скоро они откроются еще в нескольких подмосковных городах.