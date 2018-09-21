Новые особо охраняемые природные зоны появятся в Клину

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Две новые особо охраняемые природные территории появятся на территории Клина: природный заказник "Саньковский" и охраняемый водный объект "Озеро Подтеребово". В этих зонах обнаружили растения, животных и птиц, которые нуждаются в охране. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства экологии и природопользования Подмосковья.

В первую зону войдут государственный природный заказник областного значения "Саньковский" и участковые лесничества Клинское, Круговское, Домашевское.

Специалисты нашли на территории заказника редкие растения: пальчатокоренник балтийский, некера перистая, пузырчатка малая, гудайера ползучая, рамалина мучнистая, морошка приземистая, баранец обыкновенный и другие виды. Также ученые обнаружили и несколько видов птиц: орлана-белохвоста и серого сорокопута, белую лазоревку и черного коршуна, кедровку и зеленого дятла.

Вторая зона — водная территория "Озеро Подтеребово" площадью 178,4 гектара. Кроме самого озера в особо охраняемую природную территорию войдут части лесных кварталов 47 и 68 Борщевского участкового лесничества Клинского филиала ГКУ Московской области "Мособллес".

На озере Подтеребово экологи нашли подорлика малого, перламутровку северную, пяденицу болотную, гадюку и осоеда обыкновенных. На территории также растут редкие растения.