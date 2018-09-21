В Подмосковье откроются новую линию по производству систем остекления

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Производство безрамных раздвижных систем остекления для фасадов, балконов и террас финской фирмы Lumon будет расширено в Подмосковье, сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области — министра инвестиций и инноваций региона Дениса Буцаева.
Сообщается, что корпорация развития Московской области и официальный партнер Lumon OY — российская компания ООО "Балконы и террасы" — договорились о реализации инвестиционного проекта на территории городского округа Домодедово.
Компания Lumon основана в 1978 года в Финляндии, фирма занимается системами безрамного остекления.