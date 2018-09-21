В Подмосковье откроются новую линию по производству систем остекления

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Производство безрамных раздвижных систем остекления для фасадов, балконов и террас финской фирмы Lumon будет расширено в Подмосковье, сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области — министра инвестиций и инноваций региона Дениса Буцаева.

"В рамках договора об аренде производственных помещений инвестор запустит новую производственную линию, где в перспективе будет создано 17 рабочих мест. Запуск предприятия намечен на четвертый квартал 2018 года", — отмечается в пресс-релизе.

Сообщается, что корпорация развития Московской области и официальный партнер Lumon OY — российская компания ООО "Балконы и террасы" — договорились о реализации инвестиционного проекта на территории городского округа Домодедово.

Компания Lumon основана в 1978 года в Финляндии, фирма занимается системами безрамного остекления.