Заказник "Даниловское болото" в Подмосковье обретет четкие границы

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Минэкологии Подмосковья подготовило проект положения о государственном природном заказнике областного значения "Даниловское болото", в соответствии с которым особо охраняемая природная территория получит четко описанные границы, говорится в сообщении ведомства.

"ООПТ (особо охраняемая природная территория — ред.) площадью 286 гектаров, расположенная вблизи деревни Данилово, была создана уже давно, однако до настоящего времени не имела четко описанных границ", — подчеркивает министерство.

Сообщается, что в ближайшее время паспорт заказника будет передан на рассмотрение правительства Московской области, после чего "Даниловское болото" поставят на кадастровый учет.