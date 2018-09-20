Жители Подмосковья предпенсионного возраста получат льготы

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Региональный парламент на своем 61-м заседании одобрил закон, предоставляющий льготы гражданам, достигшим предпенсионного возраста. Об этом сообщил телеканал "360".

Жители Подмосковья, достигшие возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, смогут в течение переходного периода получать льготы, положенные лицам пенсионного возраста. Для обеспечения этих льгот в следующем году в Московской области будет направлено около 618 миллионов рублей. Около 30 тысяч человек каждый год смогут пользоваться этой социальной поддержкой.

Дата вступления данного закона в силу — 1 января 2019 года.

В соответствии с этим законом, в частности, ветераны труда и ветераны военной службы могут бесплатно ездить на электричках по территории региона, получать санатарно-курортное обслуживание (при условии дохода ниже двух прожиточных минимумов), бесплатно изготовить и отремонтировать зубные протезы, получать 50-процентную компенсацию расходов по оплате ЖКХ (для собственников) и прочее. Почетные доноры СССР или России имеют право в том числе на ежемесячную денежную компенсацию половины расходов на оплату коммунальных услуг. Пенсионеры без льготного статуса могут оформить в том числе бесплатный проезд в Подмосковье на электричках и выписать по льготе периодическое печатное издание.

Пенсионная реформа в Российской Федерации будет проводиться постепенно — старт с начала следующего года и по декабрь 2023 года. На эти пять лет предпенсионным возрастом считается 55 лет для женщин, 60 лет для мужчин.