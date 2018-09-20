До конца года в Подмосковье появятся 11 новых площадок ГТО

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. До конца года в Московской области откроют 11 новых площадок ГТО в рамках госпрограммы, девять уже работают. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на минспорта региона.

Две площадки — в Воскресенске и Ногинске — уже готовы, их откроют до конца недели. Также планируется ввод площадок в Ленинском районе, Лобне, Орехово-Зуеве, Сергиевом Посаде, Химках, Электростали, Наро-Фоминске, Домодедове и поселке Малино Ступинского района.

"В прошлом году в Подмосковье было построено 36 площадок для занятий воркаутом, отремонтировано 12. Новые площадки ГТО будут доступны для всех желающих 24 часа в сутки круглый год", — отметил министр спорта Московской области Роман Терюшков.

В настоящее время в Подмосковье работают 69 центров тестирования ГТО.