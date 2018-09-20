Свалку бытового мусора ликвидировали в парке "Лосиный остров" в Подмосковье

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Незаконная свалка отходов ликвидирована в национальном парке "Лосиный остров" в городском округе Королев, сообщает министерство экологии Московской области.

Отмечается, что в ведомство с жалобой обратился житель микрорайона Валентиновка. "Минэкологии направило обращение руководству ООПТ (Особо охраняемой природной территории — ред.) с указанием координат нелегальной свалки и просьбой принять меры к ее ликвидации", — говорится в пресс-релизе.

В парке, подчеркивает Минэкологии, были организованы работы по вывозу мусора — незаконное скопление отходов было ликвидировано.

Тема свалок и работы мусорных полигонов широко обсуждается в Подмосковье. Весной 2018 года на территории региона прошло несколько митингов с требованием закрыть мусорные полигоны. С сентября на территории региона внедряется новый экологический стандарт.

По указу губернатора Московской области Андрея Воробьева был создан штаб по ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора. Благодаря этому проблему отходов на территории региона устранили практически полностью за лето 2018 года.