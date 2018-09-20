В музее отечественной военной истории в Подмосковье состоится кибертурнир

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Региональный этап первенства по компьютерной игре "World of Tanks" состоится 21 сентября в танковом корпусе музея отечественной военной истории в Истринском районе Подмосковья, говорится в пресс-релизе Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

"В прошлом году в Подмосковье состоялся первый турнир на Кубок губернатора по компьютерным играм. Он продемонстрировал неподдельный интерес ребят к этой сфере. Самолеты, танки — все это не просто игра. Это дисциплина, требующая логического мышления, реакции, тактики, умения работать в команде", — отмечается в сообщении.

По данным ведомства, победители регионального этапа первенства по игре "World of Tanks" среди детско-юношеских военно-патриотических общественных движений Московской области будут представлять регион на всероссийском уровне.