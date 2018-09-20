В Подмосковье принимают заявки на субсидии для соцпредпринимательства

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Социально ориентированные субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в Подмосковье могут с 20 сентября подавать заявки на предоставление субсидии в рамках реализации государственной программы, сообщает пресс-служба исполняющего обязанности зампреда правительства Московской области Дениса Буцаева.

"Для участия в мероприятии субъекту МСП необходимо подтвердить статус социального предпринимателя, то есть соответствовать как минимум одному из определенных условий: обеспечение занятости или обслуживание лиц, относящихся к незащищенным группам граждан, осуществление деятельности в таких сферах, как здравоохранение, физкультура и массовый спорт, дошкольное образование, детские кружки, социальный туризм, культурно-просветительская деятельность и т.д.", — отмечается в пресс-релизе.

Сообщается, что в этом году на компенсацию затрат предпринимателей, работающих в социальной сфере, предусмотрено 100 миллионов рублей. Подать заявку на предоставление субсидии по мероприятию "Социальное предпринимательство" можно с 20 сентября до 19 октября.