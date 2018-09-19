Здравоохранение в Балашихе признали одним из лучших в России

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Подмосковная Балашиха вошла в число лидеров по качеству медобслуживания среди городов РФ.

Балашиха заняла четвертое место по качеству здравоохранения в рейтинге лучших российских городов. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве Российской Федерации.

Исследование проводилось с помощью социологических опросов в российских городах с населением свыше 250 тысяч человек, из каждого города ответы на вопросы дали не менее 800 респондентов. По данным, полученным в результате обработки соцопросов, специалисты Финансового университета вычислили индекс качества медобслуживания в городах России. При расчетах учитывалась доступность услуг, необходимость обращения за медпомощью в другие регионы или за пределы страны, доступность услуг, продолжительность жизни и другие.

Пятерка лучших по качеству медобслуживания городов выглядит следующим образом: на первом месте идет Москва, затем Санкт-Петербург, третье место занимает Сургут, на четвертом — Балашиха, а замыкает топ-5 Тюмень.

За ними идут подмосковные Химки, Екатеринбург, Сочи, Петрозаводск и Йошкар-Ола.

В исследовании Финансового университета указывается, что в Балашихе 76% граждан удовлетворены качеством медицинского обслуживания, которое было получено ими лично. А 80% жителей, согласно опросу, за последние годы не имели никакого повода и желания подать на врача или медицинское учреждение судебный иск.