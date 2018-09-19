Приставы взыскали в пользу работников компании в Дубне 18 миллионов рублей

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Компания ООО "Связь Инжиниринг КБ" заявила о прекращении трудовой деятельности. Чтобы погасить долг перед рабочими, сотрудники Дубненского городского отдела судебных приставов (ГОСП) взыскали с организации 17,9 миллиона рублей. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области (ФССП).

Судебные приставы Дубны возбудили 146 производств о взыскании задолженности по зарплате перед бывшими сотрудниками организации, а также наложили арест на имущество и банковские счета ООО "Связь Инжиниринг КБ". В настоящее время интерес к компании проявляет инвестор, который готов возобновить ее деятельность.