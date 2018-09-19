Молочно‐товарную ферму построят в городском округе Озеры в Подмосковье

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Главгосстройнадзор Московской области получил извещение о начале строительства молочно-товарной фермы на 1,1 тысячи голов фуражных коров в селе Сеньково городского округа Озеры, говорится в пресс-релизе ведомства.

"По проекту площадь фермы составит 40,6 тысячи квадратных метров. На объекте будет создан необходимый микроклимата для содержания животных", — отмечает ведомство.

Сообщается, что после ввода объекта в эксплуатацию будет создано 50 новых рабочих мест. Плановое завершение работ — третий квартал 2020 года.