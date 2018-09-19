Возведение храма ВС РФ — важное событие для Подмосковья, заявил Воробьев

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал строительство Главного храма Вооруженных сил в парке "Патриот" важным событием для региона, сообщает пресс-служба главы Подмосковья.

"Важное, очень приятное, торжественное событие. В Московской области действуют более 1,5 тысяч храмов разной величины. Самое главное, что все они полны людей, прихожан, очень много воскресных школ работает… Очень приятно, что такой масштабный проект будет реализован на территории Московской области", — цитирует губернатора пресс-служба.

В церемонии освящения закладного камня в среду приняли участие президент России Владимир Путин, министр обороны РФ Сергей Шойгу, а также патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Храм станет духовным, учебно-методическим и просветительским центром для военнослужащих, православных священников и граждан России. На его территории разместится выставочная экспозиция, посвященная истории становления российского государства и Вооруженных сил.

Высота храма будет достигать 95 метров (включая крест), общая площадь здания — 10,95 тысячи квадратных метров. Храм рассчитан на единовременное пребывание в нем до 6 тысяч человек.

Он будет иметь несколько престолов, центральный будет наименован в честь главного христианского праздника — Воскресения Христова, остальные будут посвящены небесным покровителям видов и родов Вооруженных сил.

Возведение храма будет осуществляться исключительно на добровольные пожертвования из личных средств военнослужащих, членов их семей, а также всех неравнодушных граждан и организаций. Для сбора пожертвований создан благотворительный фонд "Воскресение". Первым, кто пожертвовал средства на строительство храма, стал мичман Северного флота, вторым — Сергей Шойгу.