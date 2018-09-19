Котельную построили в городском округе Одинцово в Подмосковье

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Завершено строительство котельной, которая будет обеспечивать теплоснабжением и горячим водоснабжением жилые дома и социальные объекты ЖК "Одинцово-1", говорится в пресс-релизе Главгосстройнадзор Московской области.

"После проверки по извещению об окончании строительства и устранения всех замечаний котельной выдано заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации", — отмечается в сообщении.

По данным ведомства, мощность котельной составляет 45 МВт. Строительство выполнено за счет собственных средств застройщика ЖК "Одинцово-1".