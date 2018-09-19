Главной площадкой Всероссийского дня ходьбы в Подмосковье станет Щелково

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Центральной площадкой Всероссийского дня ходьбы 29 сентября в Московской области станет Щелково, говорится в пресс-релизе министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

"На мероприятии специально для новичков организуют мастер-класс по скандинавской ходьбе. Кроме того, на Всероссийском дне ходьбы представят развлекательную программу, в рамках которой выступят музыкальные коллективы, проведут конкурсы и мастер-классы по национальным видам спорта и подвижным играм. Также участники мероприятия смогут выполнить нормативы комплекса ГТО", — отмечается в сообщении.

Всероссийский день ходьбы организован Олимпийским комитетом России. Зарегистрироваться для участия в мероприятии можно на портале Живуспортом.рф.