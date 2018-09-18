В МОНИКИ проводят бесплатную диагностику раковых заболеваний головы и шеи

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Московский областной научно-клинический институт проводит бесплатный онкоскрининг головы и шеи. Обследование проводится в рамках всероссийской акции "Проверка Здоровья.РФ". Об этом сообщил телеканал "360".

Диагностику проводят несколько врачей. Пациент должен посетить стоматолога, онколога, офтальмолога и дерматолога. Цель акции — выявить онкологические заболевания головы и шеи на ранних стадиях.

"Мы проводим аутофлуоресцентную стоматоскопию, это достаточно безболезненная процедура. Специальный прибор позволяет выявить патологические очаги измененной слизистой оболочки рта при помощи специального фиолетового света", — объяснила челюстно-лицевой хирург ГБУЗ Московской области МОНИКИ Ирина Кряжинова.

Уже шесть лет бесплатная диагностика онкозаболеваний проводится в России. Инициировали акцию врачи, потому что они считают, что рак головы и шеи легко предупредить или вылечить на ранних стадиях.

Бесплатный онкоскрининг в МОНИКИ может пройти каждый гражданин старше 18 лет.