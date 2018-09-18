Более полутора тысяч детей-сирот из Подмосковья обрели семью в 2018 году

Москва, 18 сен — РИА Новости. Органы опеки и попечительства Минобразования Подмосковья устроили более 1,5 тысячи детей-сирот в приемные семьи в этом году. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на и. о. первого зампреда правительства региона Ольгу Забралову.

Более 15 тысяч детей-сирот воспитываются в замещающихся семьях, 8,5 тысячи детей воспитываются в семьях усыновителей. Всего в Подмосковье проживают более 25 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отметила Забралова.

В Подмосковье работают 72 школы подготовки приемных семей. Занятия в них проводят социальные педагоги, психологи, медики и юристы. С начала года такие школы посетили более 1,5 тысячи потенциальных усыновителей. 566 человек, прошедших школу, взяли детей-сирот в свою семью.