Озернинское водохранилище защитили от загрязнения

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. В ЕГРН внесут сведения об обременении на землю у Озернинского водохранилища в Подмосковье.

Арендатор и собственник участка земли, расположенного у Озернинского водохранилища в Подмосковье, обязаны использовать его в соответствии с предусмотренными законом ограничениями. Такое решение принял Рузский районный суд, сообщил телеканал "360" со ссылкой на прокуратуру Московской области.

Прокурорская проверка выявила, что находящийся в границах первого пояса зоны санитарной охраны Озернинского водохранилища участок земли в деревне Волынщино принадлежит на правах аренды физическому лицу. Вид использования участка — для ведения личного подсобного хозяйства.

В ходе проверки было установлено, что в документах на землю отсутствуют сведения об особых условиях эксплуатации участка и об обременениях. Таким образом, возможно возникновение загрязнения водной зоны и причинение вреда здоровью людей.

Иск межрайонного природоохранного прокурора был удовлетворен Рузским районным судом: теперь арендатор и собственник обязаны использовать землю в соответствии с ограничениями, установленными законом.

Сведения об обременениях на земельный участок у Озернинского водохранилища будут внесены в ЕГРН (Единый государственный реестр недвижимости).

