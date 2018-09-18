В подмосковном городском округе Мытищи построили торговый комплекс

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Главное управление государственного строительного надзора Московской области выдало заключение о соответствии многофункциональному торговому комплексу (ТК) "Пять планет" в городском округе Мытищи, говорится в пресс-релизе ведомства.

"На площади 22,4 тысячи квадратных метров размещены торговые залы, боулинг, киноцентр на четыре кинозала. На прилегающей территории обустроены парковочные места. Здание оборудовано с учетом доступа для маломобильных групп населения", — отмечается в сообщении.

Ведомство подчеркивает, что уделяло особое внимание качеству работ, поскольку объект является общественным. ТК "Пять планет" расположен южнее поселка Птицефабрика в городском округе Мытищи.