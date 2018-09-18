Крупнейший в Подмосковье автогазозаправочный комплекс открыли в Балашихе

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Крупнейший в Подмосковье автомобильный газозаправочный комплекс открыт в городском округе Балашиха, сообщает пресс-служба заместитель председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

"Его мощность позволяет заправлять до 600 автотранспортных средств в сутки. Это первый крупный газозаправочный комплекс, построенный в Московской области за последние 30 лет", — говорится в сообщении.

Отмечается, что топливо поступает из распределительной системы АО "Мособлгаз". Система обработки (осушки и фильтрации) очищает газ от влаги и других примесей, после чего сырье поступает в специальное хранилище.

"На территории комплекса установлена автоматизированная система, позволяющая выявлять потенциально опасную концентрации газа в воздухе, что позволяет исключить аварийные ситуации", — резюмирует пресс-служба.