Квадрокоптер помог ликвидировать пять свалок в Подмосковье

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Квадрокоптеры помогли обнаружить в труднодоступных местах городского округа Домодедово Московской области пять несанкционированных мусорных свалок, которые впоследствии были ликвидированы, говорится в пресс-релизе регионального Госадмтехнадзора.
"С помощью радиоуправляемых квадрокоптеров административно-технические инспекторы обследовали около четырех километров береговой линии рек Сушка и Конопелька в Никитском административном округе на западе города Домодедово", — отмечает служба.
Сообщается, что по итогам рейда оперативно устранены пять очаговых навалов мусора общим объемом около 35 кубометров.
По указу губернатора Московской области Андрея Воробьева был создан штаб по ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора. Благодаря этому проблему отходов на территории региона устранили практически полностью за лето 2018 года.