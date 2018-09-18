Школу на тысячу детей построят в подмосковной Шатуре в 2020 году

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Минстрой Московской области выдал разрешение на строительство школы на 1,1 тысячи учащихся в пятом микрорайоне городского округа Шатура, говорится в пресс-релизе ведомства.

"Строительство новой школы, которая будет рассчитана на 44 класса, позволит решить проблему вторых смен в Шатуре", — цитирует пресс-служба министра регионального стройкомплекса Руслана Тагиева.

Отмечается, что в школе будут учебные кабинеты, столовая, актовый, выставочный и спортивные залы, а также библиотека. Учреждение планируют ввести в эксплуатацию в 2020 году.