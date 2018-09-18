Качество медицинских услуг в Подмосковье можно оценить в интернете

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Жители Московской области могут оценить в интернете качество услуг 114 государственных медицинских организаций, говорится в пресс-релизе регионального министерства здравоохранения.

"Оставить отзыв о работе медицинских организаций можно на их официальных сайтах, для чего необходимо откликнутся на баннер по независимой оценке качества и ответить на вопросы анкеты. Результаты анкетирования будут подведены в конце года и опубликованы на сайте bus.gov.ru", — отмечает ведомство.

Сообщается, что жители Подмосковья могут оценить комфортность пребывания в учреждении, сроки ожидания медицинской помощи, обеспечение безбарьерной среды для инвалидов, доброжелательность и профессионализм медработников, а также качество информирования о деятельности медицинской организации.