В Подмосковье сформировали реестр нуждающихся в паллиативной помощи детей

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. В Подмосковье создали еще один реестр детей, нуждающихся в паллиативной помощи. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на председателя комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Мособлдумы Андрея Голубева.

Реестр поможет упорядочить работу в данной сфере, в том числе сделает возможной помощь на дому. Список создан с пометками о потребности в медикаментах, пояснил Голубев.

Он добавил, что Московский областной хоспис для детей планируют открыть в городском округе Домодедово до конца года.

Паллиативная помощь заключается в облегчении жизни пациентам с хроническими заболеваниями, как правило, в терминальной стадии.