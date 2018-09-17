Мособлдума введет льготы для подмосковных предпенсионеров

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. На очередном заседании Мособлдумы депутаты рассмотрят вопрос о льготах для граждан предпенсионного возраста. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на председателя Московской областной думы Игоря Брынцалова.

"Конечно, важный вопрос, о котором мы говорили еще в конце августа: это принятие льгот для жителей Московской области, достигших возраста 55 и 60 лет", — сообщил Брынцалов.

Он отметил, что комитет совместно с министерствами проработали поправки. И депутаты на заседании будут принимать их сразу в трех чтениях.

Льготы в Московской области не будут привязаны к пенсионному возрасту. Так пользоваться льготами смогут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет.