Ложные вызовы стали поступать в подмосковную систему 112 в четыре раза реже

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. В Подмосковье в четыре раза сократилось число звонков с вызовом экстренных служб от хулиганов.

В систему-112 Московской области в текущем году поступило в четыре раза меньше ложных вызовов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на заместителя председателя правительства региона Дмитрия Пестова.

Ложные вызовы мешают нормально работать операторам системы-112, а также занимают линии, по которым в этот же момент пытаются дозвониться люди, реально нуждающиеся в помощи.

При звонке в систему-112 специальный автоинформатор оповещает звонящего об ответственности за переданную информацию. Кроме того, с целью борьбы с ложными вызовами проводится профилактическая работа.

Неоднократные звонки в систему-112 с одного номера телефона без сформулированной причины расцениваются как хулиганские. Кроме того, так же расцениваются звонки от граждан, которые не могут объяснить, зачем они позвонили и находятся в наркотическом или алкогольном опьянении. Звонящие с целью пошутить, рассказав про якобы возникшую чрезвычайную ситуацию, или оскорбляющие оператора и грубящие ему, также совершают действия, оцениваемые как хулиганские.

При оценке вызова как "хулиганский", совершившему его гражданину поступит обратный звонок на определившийся номер, где его проинформируют от уголовной и административной ответственности за ложный вызов экстренных служб из хулиганских побуждений.

Специалисты системы-112 сохраняют данные "телефонных хулиганов" в базе, информация из которой при повторном совершении ложных вызовов передается в правоохранительные органы.

Стоит особо отметить, что блокировка номера даже злостного нарушителя никогда не производится. Попросить о помощи, позвонив в систему-112 Подмосковья, может любой человек.