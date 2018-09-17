В Подмосковье более 40 предпринимателей обратились за субсидиями

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Малые и средние предприниматели могут получить субсидии по мероприятиям "Модернизация" и "Лизинг".

Малые и средние предприниматели Подмосковья подают заявки на получение субсидий по подпрограмме "Развитие малого и среднего предпринимательства в Московской области". На данный момент это уже сделали свыше 40 бизнесменов. Об этом сообщил телеканал "360".

Подать заявку на предоставление субсидий по мероприятиям "Модернизация" и "Лизинг" можно с помощью портала госуслуг до 30 сентября.

По словам зампреда правительства Московской области, министра инвестиций и инноваций региона Дениса Буцаева, бизнесменам частично компенсируют затраты на оборудование при создании или модернизации производства.

"Также осуществляется частичная компенсация затрат на уплату первого взноса при заключении договора лизинга оборудования", — отметил Буцаев. Компенсировать можно средства, затраченные в этом году.

Максимальный размер субсидии составляет 10 миллионов рублей для частичной компенсации затрат на приобретение оборудования и три миллиона на компенсацию первого взноса по лизингу. На эти цели программами предусмотрено 300 миллионов рублей и 50 миллионов рублей, соответственно.

Также можно подать заявку на компенсацию затрат при ведении социально ориентированного бизнеса. Их прием начнется с 20 сентября.