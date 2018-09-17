В Подольске построили цех по производству восточных сладостей

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Министерство строительного комплекса Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию цеха по производству восточных сладостей в рамках реконструкции производственного комплекса в деревне Матвеевское городского округа Подольск, говорится в пресс-релизе ведомства.

"В трехэтажном здании на площади 5,9 тысячи квадратных метров размещены производственная, складская, административно-бытовая зоны. На прилегающей территории обустроены подъездные пути, стоянка для транспорта", — отмечает министерство.

Сообщается, что объем инвестиций в проект составил порядка 300 миллионов рублей. Созданы порядка 70 новых рабочих мест.