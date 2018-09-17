В городском округе Мытищи ввели в эксплуатацию детский сад на 285 детей

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Министерство строительного комплекса Подмосковья выдало разрешение на ввод в эксплуатацию дошкольного образовательного учреждения на 285 детей в городском округе Мытищи, говорится в пресс-релизе ведомства.

"Общая площадь трехэтажного дошкольного образовательного учреждения — 3,6 тысячи квадратных метров. В здании расположены групповые ячейки со спальнями и игровыми комнатами, пищеблок, залы для занятий музыкой и физкультурой, административные и бытовые помещения", — отмечает министерство.

Сообщается, что строительство учреждения осуществлялось за счет внебюджетных источников финансирования. Детский сад расположен юго-западнее деревни Болтино.