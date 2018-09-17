Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном построят в Балашихе

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном стартовало в микрорайоне Заря городского округа Балашиха, говорится в пресс-релизе Главгосстройнадзора Московской области.

"В здании спортивного комплекса на площади 2,2 тысячи квадратных метра разместятся бассейн с раздевалками и душевыми, гардероб, зал сухого плавания, кабинет врача и тренера, буфет, а также ряд вспомогательных и технических помещений", — отмечается в сообщении.

По данным ведомства, заказчиком объекта выступает администрация городского округа Балашиха. Плановое завершение строительства — третий квартал 2019 года.