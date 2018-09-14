За неделю в Подмосковье аннулированы более 11% всех разрешений на такси

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Минтранс Московской области аннулировал за период с 31 августа по 6 сентября более 14 тысяч разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров, что составляет свыше 11% от всех выданных разрешений на такси в регионе, говорится в пресс-релизе ведомства.

Сообщается, что министерство проверяет как автомобили перевозчиков, так и сами компании через налоговые и правоохранительные органы на предмет прозрачности работ и соблюдение законодательства.

"В ходе проверки прекращена деятельность восьми таксомоторных компаний: ООО "Мостранс" (четыре тысячи разрешений аннулировано), ООО "Кортас" (1,9 тысячи разрешений аннулировано), ООО "Литиум" (1,8 тысячи), ООО "СССР такси" (1,6 тысячи), ООО "Лавина" (1,4 тысячи), ООО "Эвас-Трейд" (1,2 тысячи), ООО "Фаворит" (тысяча), ООО "Граф такси" (950)", — подчеркивает ведомство.

Согласно пресс-релизу, с начала 2018 года в Московской области аннулировано более 30 тысяч разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.