В Подмосковье планируют привлечь для работы порядка 400 медиков

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. В медучреждения Московской области пришли работать свыше 250 врачей с начала текущего года. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра здравоохранения региона Дмитрия Маркова.

© Depositphotos / sudok1 В Подмосковье более 50 тысяч жителей обратились в Центры здоровья

Министр добавил, что одна из приоритетных задач области – поиск новых кадров в учреждения здравоохранения. В Подмосковье действуют программы "Социальная ипотека" и "Земский доктор", обеспечивающие врачам жилье и работу в сельской местности.

Дмитрий Марков также напомнил, что в Московской области реализуется губернаторская доплата к зарплатам медиков – до 32 тысяч рублей.