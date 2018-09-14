Губернатор Московской области поставил задачи на пять лет

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Избранный губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачи на ближайшие пять лет.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский Жителям Подмосковья предлагают выбрать дороги для ремонта сообщил телеканал "360".

Инаугурация вновь избранного губернатора Андрея Воробьева прошла в Доме правительства Московской области в Красногорске. На мероприятии присутствовали члены правительства, Мособлизбиркома, руководители органов местного самоуправления, депутаты Госдумы и областной думы, главы традиционных конфессий, общественные деятели, представители культуры и науки.

"Наша идеология — это лидерство, стараться быть лучшими в каждом направлении жизни человека. Это непростой путь, который может пройти только собранная команда профессионалов", — сказал в своем обращении Андрей Воробьев.

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"Мы здесь должны понимать, что со своей стороны обязаны обеспечивать регулярные достижения и перемены. Жизнь так устроена, что результаты, которые есть, важны, но сегодня уже не считаются. Все члены команды должны задуматься, что они должны сделать за пять лет. Нам надо держать высокий темп", — сказал Андрей Воробьев.