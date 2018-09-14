Источник при храме Михаила Архангела недалеко от Ступино благоустроят

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Началось благоустройство источника при храме Михаила Архангела в селе Починки городского округа Ступино, говорится в пресс-релизе министерства экологии региона.

"На сегодняшний день уже выровнен и отсыпан проход к роднику, территория очищена от мусора, а на следующей неделе начнется возведение кровли и изготовление кованых ограждений. Благоустроенный источник получит новую купель, сруб, удобные подходы и зону отдыха", — цитирует пресс-служба главу ведомства Александра Когана.

Ранее сообщалось, что в поселении Оболенск Серпуховского района и в городе Пушкино Московской области после реконструкции по программе "Родники Подмосковья" были открыты местные источники.

Программа "Родники Подмосковья" реализуется уже третий год и получила широкую известность у жителей региона и гостей из столицы. Всего до конца нынешнего года минэкологии планирует обустроить 20 подмосковных родников.