Андрей Воробьев вступил в должность главы Московской области

КРАСНОГОРСК (Московская область), 14 сен — РИА Новости. Переизбранный на второй срок губернатором Московской области Андрей Воробьев вступил в должность главы региона, передает корреспондент РИА Новости в пятницу с церемонии инаугурации.

"Сегодня для меня торжественный, важный, волнующий и очень ответственный день, как и вся деятельность на посту губернатора… Самый дорогой результат нашей работы — ее признание жителями, доверие, которое мы получили 9 сентября (в единый день голосования — ред.)", — сказал Воробьев в ходе церемонии в доме правительства Московской области.

На торжественном мероприятии присутствовали члены правительства Подмосковья, руководители органов местного самоуправления, Московской областной избирательной комиссии, депутаты Государственной думы и Московской областной думы, представители правоохранительных органов, предпринимательского сообщества, главы традиционных конфессий, а также общественные деятели.