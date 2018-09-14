Андрей Воробьев вступил в должность главы Московской области

КРАСНОГОРСК (Московская область), 14 сен — РИА Новости. Переизбранный на второй срок губернатором Московской области Андрей Воробьев вступил в должность главы региона, передает корреспондент РИА Новости в пятницу с церемонии инаугурации.
На торжественном мероприятии присутствовали члены правительства Подмосковья, руководители органов местного самоуправления, Московской областной избирательной комиссии, депутаты Государственной думы и Московской областной думы, представители правоохранительных органов, предпринимательского сообщества, главы традиционных конфессий, а также общественные деятели.