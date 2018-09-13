Часть нового центра НИИ радиотехники ввели в эксплуатацию в Подмосковье

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Министерство строительного комплекса Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию части научно-производственного центра АО "Всероссийский научно-исследовательский Институт радиотехники" в Мытищах, говорится в пресс-релизе ведомства.

АО "Всероссийский научно-исследовательский Институт радиотехники" является одним из старейших научно-исследовательских предприятий, которое выполняет работы и научные исследования в области радио и телевидения по госзаказу.

"В настоящее время завершено строительство первого пускового комплекса — сборочно-испытательного цеха научно-производственного центра. Объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию", — отмечается в сообщении.

По данным министерства, общая площадь объекта — 23 тысячи квадратных метров. Он представляет собой комплекс зданий и сооружений в один-три этажа. В комплексе планируется создать более 800 рабочих мест для обеспечения занятости высококлассных специалистов.