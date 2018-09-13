Редкие для Подмосковья папоротник и орхидею обнаружили недалеко от Клина

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Специалисты обнаружили неизвестные ранее места произрастания двух редких растений в городском округе Клин Московской области, говорится в пресс-релизе министерства экологии и природопользования Подмосковья.

По данным ведомства, речь идет о гроздовнике виргинском (небольшой папоротник из класса ужовниковые) и дремлике болотном (семейство орхидеи).

"Более 40 экземпляров гроздовника виргинского были зафиксированы на небольшой прогалине в мелколиственно-еловом лесу, при этом не менее половины растений имели спороносные вайи (побеги со органами размножения). Для этого очень редкого в Московской области растения найти такую многочисленную популяцию — большая удача", — отмечается в сообщении.

В свою очередь дремлик болотный был найден на заболоченной окраине озера. Министерство подчеркивает, что он растет по моховым и осоковым болотам, заболоченным лугам и зарослям кустарников, а также на сплавинах.

"В период цветения эта орхидея очень красива, и местные жители, к сожалению, нередко выкапывают ее и пересаживают на свои участки. Это является одной из причин уменьшения численности популяций этого растения", — сообщает ведомство.