В Подмосковье в 2019 году введут налог для самозанятых граждан

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Пилотный проект по взиманию налога с самозанятых граждан будет запущен в 2019 году в Московской области, говорится на официальном портале правительства Подмосковья со ссылкой на заместителя председателя правительства региона — министра инвестиций и инноваций области Дениса Буцаева.

"Реализация проекта предусмотрена в целях апробации следующих элементов налогового режима: передачи информации о продажах в налоговые органы, в том числе с использованием мобильного приложения, освобождения от обязанности предоставлять отчетность; уплаты единого платежа с выручки, включающего в себя взнос в фонд обязательного медицинского страхования с зачислением в местные бюджеты", — отметил Буцаев.

По его словам, понятие самозанятых законодательно будет введено в апреле 2019 года (по паспорту национального проекта Минэкономразвития РФ). Реализация пилотного проекта запланирована с средины 2019 до 2020 года в четырех субъектах Российской Федерации, в том числе и в Московской области.

Сообщается, что в случае успешных результатов тестирования с 2020 года власти начнут вводить налог для самозанятых по всей стране.

Минфин ранее предложил ввести в России специальный налоговый режим для самозанятых граждан, который не будет предполагать регистрацию в налоговых органах и сдачу какой-либо отчетности в ФНС. Предполагается, что воспользоваться этим режимом можно будет, просто установив специальное приложение на смартфоне. Специальный режим предусматривается для малого бизнеса с оборотом не более 2,4 миллиона рублей в год. Главная цель законопроекта — легализация бизнеса.