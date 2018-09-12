В городском округе Красногорск Подмосковья в 2019 году построят поликлинику

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Поликлинику на 600 посещений в смену построят в 2019 году вблизи деревни Путилково в городском округе Красногорск, говорится в пресс-релизе Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

"В настоящее время на объекте ведутся работы по внутренней отделке помещений, монтаж окон и внутренних инженерных систем. Строительство ведется в соответствии с графиком", — отмечается ведомство.

Сообщается, что площадь четырехэтажного здания составит почти пять тысяч квадратных метров. Медицинское учреждение предназначено для взрослого и детского населения.