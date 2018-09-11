Порядка 43 тысяч жителей Подмосковья нашли работу через службу занятости

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. С начала года при содействии службы занятости в Подмосковье трудоустроено почти 43,7 тысячи человек. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на первого заместителя председателя правительства Московской области Ольгу Забралову.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков Перейти в фотобанк В Подмосковье дети-сироты будут получать больше карманных денег

В августе потребность в сотрудниках составила 10 тысяч вакансий, из них 68% — по рабочим специальностям.

"Сейчас в областном банке вакансий размещено 55 тысяч позиций, из них 72% — по рабочим профессиям, а 99% — с оплатой труда выше величины прожиточного минимума в Московской области. При содействии службы занятости с начала 2018 года трудоустроено почти 43,7 тысячи человек", — отметила Ольга Забралова.

В августе уровень регистрируемой безработицы в Подмосковье составил 0,46% к численности экономически активного населения. В целом по стране этот показатель равен 0,9%, по Центральному федеральному округу — 0,5%.

Согласно данным выборочного обследования населения по проблемам занятости, проведенного Росстатом, уровень общей безработицы в области равен 2,6% к численности экономически активного населения, по России этот показатель составляет 4,7%.