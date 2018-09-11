В Подмосковье за приездом скорой теперь можно следить с помощью мобильника

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Функция контроля маршрута, по которому движется автомобиль скорой помощи, теперь доступна в мобильном приложении системы-112 Московской области. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на заместителя председателя правительства региона Дмитрия Пестова.

© РИА Новости / Яков Андреев Подмосковная служба 112 приняла около пяти миллионов вызовов в этом году

Обновленная версия приложения подмосковной системы-112 для мобильных телефонов вышло в июне 2018 года. Из новшеств — кнопка "Я здесь, мне нужна помощь" и возможность отслеживания местонахождения и маршрутов движения своих родных и близких. Кроме того, удобнее стало искать адреса ближайших подразделений оперативных служб.

Скачать мобильное приложение можно в App Store и Google Play по запросу "112 МО". Приложение имеет англоязычную версию.

Впервые приложение было запущено в июле прошлого года, с тех пор его скачала 31 тысяча пользователей.