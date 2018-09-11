В Подмосковье откроют центр реабилитации временно бездомных животных

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Центр реабилитации начали строить в 2016 году.

13 сентября в Подольске откроют первый в России центр реабилитации временно бездомных животных "Юна". Об этом сообщил телеканал "360".

Центр начали строить в 2016 году. Главная задача его команды – создание условий для адаптации и социализации животных с улицы. В центре четвероногим будут оказывать ветеринарную помощь, обучать базовым командам. Также с ними будут работать зоопсихологи. Это позволит максимально быстро пристроить животных в дом.

В здании предусмотрено множество функциональных зон. Центр размещен на 2,6 гектара, в него входят вольерный̆ комплекс для собак, выгульные площадки, теплые вольеры для кошек, ветклиника, отделение для карантина, площадка для мероприятий с участием животных и лекционный зал.

Для реализации проекта провели масштабную работу по анализу мирового опыта по созданию таких центров. Был изучен опыт Великобритании. Там создатели центра посетили крупнейшие благотворительные учреждения Dogs Trust и Blue Cross. Команду проекта в дальнейшем будут консультировать представители этих организаций.

