В подмосковном городском округе Истра построят детский сад на 140 мест

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Министерство строительного комплекса Московской области выдало разрешение на строительство дошкольного образовательного учреждения на 140 мест в деревне Красный Поселок городского округа Истра, говорится в пресс-релизе ведомства.

"В двух-трехэтажном здании детского сада разместятся групповые ячейки со спальными и игровыми комнатами, залы для занятий музыкой и физкультурой, пищеблок, медицинский блок, а также административные и бытовые помещения. Общая площадь объекта составит более 2,5 тысячи квадратных метров", — отмечается в сообщении.

По данным министерства, здание построят за счет внебюджетных средств. Разрешение на строительство действует до июля 2019 года.