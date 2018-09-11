Тепличные хозяйства Подмосковья вырастили почти 43 тысячи тонн овощей

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Почти 43 тысячи тонн тепличных овощей собрано в Московской области, что почти в 1,8 раза больше прошлогоднего показателя, говорится на сайте правительства Подмосковья со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия региона Андрея Разина.

"В связи с вводом в регионе новых высокоэффективных производств по выращиванию овощных и зеленых культур сбор тепличных овощей на сегодняшний день вырос на 77% относительно аналогичного периода 2017 года. Валовой сбор тепличных овощей по состоянию на 11 сентября 2018 года по Московской области составил 42,7 тысячи тонн. В прошлом году на эту дату было собрано 23,9 тысячи тонн", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в регионе собрали 26,6 тысячи тонн огурцов, 15,7 тысячи тонн томатов, 0,4 тысячи тонн прочих овощей (баклажанов, перцев и других).