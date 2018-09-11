Подмосковье практически полностью подготовило котельные и теплосети к зиме

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Готовность котельных и теплосетей в целом по Московской области составляет почти 92%, говорится в пресс-релизе заместителя председателя правительства Подмосковья Дмитрия Пестова.

"Всего к началу отопительного сезона на территории Московской области будет подготовлено более 2,4 тысячи котельных и около 10,5 тысячи километров теплосетей. Уже во второй половине сентября начнутся пробные топки котельных", — отмечается в сообщении.

По данным Пестова, в 24 муниципальных образованиях региона уже на 100% выполнена подготовка котельных к предстоящему отопительному сезону, а в 20 муниципалитетах на 100% подготовлены к холодам теплосети.