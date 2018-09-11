Функция отслеживания скорой появилась в приложении системы-112 Подмосковья

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Функция отслеживания маршрута движения бригады скорой помощи на вызов внедрена в мобильное приложение подмосковной системы-112, говорится в пресс-релизе заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

"Для отслеживания кареты скорой медицинской помощи достаточно в мобильном приложении системы-112 нажать значок "Машина скорой помощи" и ввести номер телефона, с которого был совершен вызов. После этого на интерактивной карте отобразится значок, который будет показывать маршрут движения и ориентировочное время прибытия медиков", — отмечается в сообщении.

Мобильное приложение системы-112 Московской области было запущено в июле 2017 года. Это первое подобное приложение, внедренное на территории России. На сегодняшний день его скачали уже порядка 31 тысячи пользователей. Загрузить системы-112 можно в App Store и Google Play по запросу "112 МО".