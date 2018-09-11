В Подмосковье уровень безработицы почти вдвое ниже чем в среднем по России

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Уровень безработицы в Подмосковье по данным Росстата равен 2,6% к численности экономически активного населения против 4,7% в среднем по России, говорится в пресс-релизе первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

"Уровень общей безработицы в Московской области по данным выборочного обследования населения по проблемам занятости, проведенного Росстатом, равен 2,6% к численности экономически активного населения. Для сравнения, в целом по России этот показатель составляет 4,7%" — отмечается в сообщении.

По данным Забраловой, регистрируемая безработица по Московской области на конец августа 2018 года составил 0,46%. В то время как в целом по стране этот показатель равен 0,9%, а по Центральному федеральному округу — 0,5%.