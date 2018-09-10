В Королеве 450 дольщиков получат ключи от квартир

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Минстрой Московской области выдал разрешение на ввод долгостроя в эксплуатацию, дом находится в Королеве. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу ведомства Руслана Тагиева. © РИА Новости / Кирилл Каллиников Перейти в фотобанк В Орехово-Зуево выполнена программа расселения из аварийного жилья

Объект начали строить в 2004 году, но застройщик ООО "Славяне" разорился. В 2012 году за достройку дома взялся ООО "Партнер Капитал". В 2018 году правительством Подмосковья и администрацией Королева было решено привлечь нового инвестора – группу компаний "Гранель".

"Участниками долевого строительства дома 14 на улице Тарасовская являются 450 граждан, нарушенные права которых в ближайшее время будут восстановлены", — заявил Руслан Тагиев.

Дом представляет собой 25-этажную постройку, состоящую из трех секций. Всего в нем 552 квартиры.